經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：開局不利 內地穩外貿刻不容緩

【明報專訊】今年內地的外貿開局不利。根據官方數據顯示，首兩月內地進出口總值按年下降0.8%，如以美元計按年降幅高達8.3%。

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