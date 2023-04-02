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經濟
2023年4月2日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美科技股跑贏大市 納指首季升17% 市場憧憬加息快完 分析：未反映經濟衰退影響
美通脹稍降溫 聯儲局理事加息取態緩和
KOKO MARE首輪售出103伙
網信辦宣布審查美光產品 分析：內地冀美減輕出口管制
澳門上月賭收逾127億 按年升2.5倍
市場需求大減 康希諾新冠疫苗傳停產180日
中小銀行動盪恐引爆商業地產危機
歐美銀行大量存款流失 或致大規模信貸緊縮
張宗永：碳信用市場發展可期
薛偉傑：「儲存易」伙Blackstone擴張 合資購4幢工廈
馮其十：開局不利 內地穩外貿刻不容緩
馮其十：開局不利 內地穩外貿刻不容緩
【明報專訊】今年內地的外貿開局不利。根據官方數據顯示，首兩月內地進出口總值按年下降0.8%，如以美元計按年降幅高達8.3%。
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美科技股跑贏大市 納指首季升17% 市場憧憬加息快完 分析：未反映經濟衰退影響
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