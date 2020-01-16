美核心PCE物價升4.6% 低預期 通脹預期近兩年最低 交易員料7月減息

整體PCE物價指數按年升5%，較預期低0.3個百分點。按月計算，整體PCE物價指數升0.3%，較1月的0.6%升幅顯著回落。美國通脹持續降溫，通脹預期也有所下滑。美國3月密歇根大學的1年通脹預期終值回落至3.6%，較初值下滑0.2個百分點，是接近兩年來最低。通脹升幅及通脹預期下滑，帶動美股3大指數早段向上，道指升逾200點，納指升約1%。

聯儲5月加息0.25厘概率五成

路透社指出，雖然通脹有所降溫，但仍處於高位，足以讓美聯儲今年再加息1次。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員昨晚押注美聯儲5月加息0.25厘的概率為五成左右，較數據公布前輕微上升，預期5月的利率將上調至介乎5厘至5.25厘的峰值。交易員最新預期，美聯儲可能在7月開始減息。

在通脹增長逐步回落之際，美國人消費增長放慢。2月個人支出按月升幅放慢至0.2%，略低於預期。經通脹調整，2月個人支出按月下滑0.1%。相比下，美國1月消費表現相當亮麗。該月的個人支出按月升幅上修至2%，是近兩年來最大升幅。經通脹調整，1月個人消費支出也增長1.5%，反映美國今年首季經濟開局強勁。

BMO Capital Markets駐多倫多的高級經濟學家Sal Guatieri指出，美國首季GDP增長似乎好於預期，不過到今年中，消費支出及經濟表現仍可能略為回落。他估計美聯儲的加息措施可能會在5月完成。

美國三分之二的經濟活動來自消費者支出，2月消費放緩，可能是加息令經濟勢頭出現降溫的迹象。不過2月數據尚未反映3月美國地區銀行動盪的影響。部分分析認為，美國經濟前景並不確定，因為銀行可能縮減信貸，令經濟增長放慢。

歐3月通脹6.9% 逾一年最低

隨着能源價格下滑，歐元區3月整體通脹率按年升6.9%，較2月的8.5%大幅下滑，升幅是逾1年以來最低。不過剔除能源及食品價格的歐元區3月核心通脹率按年升至5.7%創新高，為強調加息尚未結束的歐洲央行官員，提供了加息的理據。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示，雖然美國和歐元區通脹均遠高於央行目標，但美聯儲情况較好，整體通脹和核心通脹的升幅同樣逐漸緩和，而歐元區的通脹情况相對棘手，整體通脹與核心通脹漲跌不一，增加了歐洲央行決策的難度。

此外，受政府的電費和城市燃氣費減負措施影響，東京通脹升幅連續兩個月縮窄。東京不包括生鮮食品的消費者價格按年升3.2%，較2月回落0.1個百分點。通脹穩步放緩，可支持日本央行當前認為通脹將進一步降溫的觀點。世界銀行指出，東亞和太平洋經濟體未受銀行業壓力所影響，加上中國經濟活動大幅反彈，因此將東亞和太平洋地區今年的GDP增長，由去年10月預期的4.6%，上調至5.1%。世銀又將中國今年的增長預測，由4.5%上調至5.1%。

（綜合報道）

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