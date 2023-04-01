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經濟
2023年4月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
2月零售升31%遠勝預期 13年最勁 首兩月銷售693億仍低疫前 珠寶鐘表漲63%
拆局：分析：4月後旅客料加快回歸 全年零售或返疫前
融創蝕277億冀4月復牌 富力虧157億超中午盈警
中海外去年少賺逾四成 遜預期
農行：估值被低估 與業績不相符
房企不良貸款率續升 工行：風險整體可控
京東阿里分拆概念刺激 科網續領漲 恒指首季升3% 國指科指跑贏
京東升5% 大摩唱好分拆助釋放更多價值
按揭平均還款年期達28年 有紀錄新高
大新純利跌3% 信貸減值8億升逾倍
長汽全年多賺逾兩成 冀新能源車佔銷售40%
中生製藥賺25億跌83% 科興疫苗銷量跌
招商局少賺5%減派息 料今年業務正向增長
美核心PCE物價升4.6% 低預期 通脹預期近兩年最低 交易員料7月減息
加息累英3月樓價瀉3% 14年最大跌幅
維珍軌道將停運 遣散九成員工
粉嶺坪輋申建1.4萬伙 規模媲美嘉湖 涉182萬呎農地及綠化帶 擬建35幢住宅
九龍城新盤落成量 3年1.8萬伙 各區之冠
首季新盤成交3530宗 按季升3倍
十大屋苑上月成交214宗 挫逾三成
CCL按周升逾1% 創5個月新高
去年甲廈空置率 升至15%創24年高
洗衣街商地最低出價 僅6.88億 每呎451元
陸振球：樓價升幅曾跑贏收入近20倍
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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2月零售升31%遠勝預期 13年最勁 首兩月銷售693億仍低疫前 珠寶鐘表漲63%
拆局：分析：4月後旅客料加快回歸 全年零售或返疫前
融創蝕277億冀4月復牌 富力虧157億超中午盈警
中海外去年少賺逾四成 遜預期
農行：估值被低估 與業績不相符
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