九龍城新盤落成量 3年1.8萬伙 各區之冠

據差估署資料顯示，去年整體私宅落成量為21,170個，按年高47%，創18年新高；不過，署方估計，今年私宅落成量為19,950個，按年跌5.76%，而2024年則預計回升逾35%，至26,970伙。

可留意是，在2022年，九龍城區私宅落成量就有4289伙，而在2023年、2024年，估計分別有4795伙及9030伙落成，即2024年該區落成量將升至高峰，佔該年預計私樓落成量的33.5%。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，去年本港私宅空置率上升至4.4%，創12年新高，而該54,970個空置單位中，約7880個單位未獲發滿意紙，若扣除此類單位後作計算，去年空置率將由4.4%跌至約3.8%，隨着此批單位獲批滿意紙後，業主將陸續入住，加上專才相繼來港工作，增加居住需求，料空置率將會回落。