九龍城新盤落成量 3年1.8萬伙 各區之冠

【明報專訊】港府近年推出多幅啟德住宅地皮，並陸續落成之際，據差餉物業估價署最新公布《香港物業報告2023》初步統計數字，自2022年至2024年，九龍城區（即包括啟德在內）每年落成量料均為各區之冠，預計合共將有18,114個私樓單位落成，佔3年來市場總落成量26.6%。
據差估署資料顯示，去年整體私宅落成量為21,170個，按年高47%，創18年新高；不過，署方估計，今年私宅落成量為19,950個，按年跌5.76%，而2024年則預計回升逾35%，至26,970伙。
可留意是，在2022年，九龍城區私宅落成量就有4289伙，而在2023年、2024年，估計分別有4795伙及9030伙落成，即2024年該區落成量將升至高峰，佔該年預計私樓落成量的33.5%。
美聯首席分析師劉嘉輝表示，去年本港私宅空置率上升至4.4%，創12年新高，而該54,970個空置單位中，約7880個單位未獲發滿意紙，若扣除此類單位後作計算，去年空置率將由4.4%跌至約3.8%，隨着此批單位獲批滿意紙後，業主將陸續入住，加上專才相繼來港工作，增加居住需求，料空置率將會回落。
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