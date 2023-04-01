長汽全年多賺逾兩成 冀新能源車佔銷售40%

長城汽車首席財務官李紅栓於業績記者會上表示，集團整體盈利能力處於中上位置，今年汽車銷量目標160萬輛，當中新能源汽車佔目標達40%，全年淨利潤目標60億元水平。長城汽車昨日收報9.69港元，全日微升0.8%。

今年汽車銷量目標160萬輛

長汽去年銷量達106.17萬輛新車，其中海外年銷售17.22萬輛，升23.09%，創新高。汽車平均售價按年升21.47%至12.94萬元。李紅栓表示，今年將加大擴展新能源市場，儘管市場競爭激烈，但2023年長城汽車確立全面向新能源車拓展方向，車旗下五大品牌全面向「新」。

談及新能源市場，李紅栓又表示，儘管新能源車補貼退出，不會影響其全面轉型新能源車的目標，上季已進行庫存調整，以確保今季新車上市期間，銷售渠道沒有舊車庫存的負累。她又表示，有關調整導致公司上季業績和銷量表現較弱。李紅栓又表示，一度困擾行業的晶片供應問題今年已不存在，因為今年初已完成基於全年銷量預測所作的晶片鎖單，以及相關資源配置。