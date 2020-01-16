融創蝕277億冀4月復牌 富力虧157億超中午盈警

融創負債略減仍逾1萬億

正停牌的融創中國（1918）去年虧損276.7億元（人民幣，下同），按年虧損減少105.9億元。該集團預告已與境外債權人小組簽署重組支持協議，正積極滿足復牌指引要求，預期於4月復牌交易。去年底負債總額略減仍逾1萬億元，現金結餘大降四成半至375億元，資產負債比率升8.2個百分點，至75.2%。

富力地產（2777）去年虧損157.4億元，比昨天中午發盈警預測的155億元稍高，但比2021年度虧損164.7億元略降，更由毛損改善至錄毛利38億元，惟融資成本大漲逾55億元，至97億元，且錄其他虧損34億元，主要來自出售聯營等虧損，而去年底借款總額1267億元，資產負債比率由130%升至170.8%。

佳兆業全年虧損擴大至130億

至於早前復牌成功的佳兆業（1638）亦公布去年業績，全年虧損高達130億元，比2021年度虧損127億元有所擴大，不派息。期內收益降約28.6%，至約254億元，其他收益及虧損淨額更錄損失88.9億元、預期信貸虧損撥備逾10億元，去年銷售額約187.49億元。去年底，該集團淨資產負債比率升180.7個百分點，至382.8%。

禹洲集團（1628）去年轉盈為虧，蝕120.1億元，因其他應收款減值41億元，以及撇減在建物業至可變現淨值涉32億元。該集團去年底銀行及公司債券等借款551.2億元，剔除預收款的資產負債比率升9.06個百分點，至78.25%。融信中國（3301）去年則轉盈為虧，蝕高達112億元，2021年則賺13億元，負債比率由2021年底的66%攀升至去年底的107%；合景泰富（1813）去年則蝕92.4億元，因去年物業開發收入跌46.3%，至119億元。至去年底，負債比率由2021年的79.2%急彈至161.8%。