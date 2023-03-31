新地料apm復活節生意額最少升25%

【明報專訊】復活節假期將至，加上政府消費券即將派發，新地（0016）旗下觀塘apm，今年4月至5月投放推廣費達800萬元，較去年同期升約10%。新地執行董事馮秀炎指，復活節推廣高峰期（4月5日至 4月10日共6天）商場人流料較去年升30%，生意額則較去年升最少25% ，預料潮流電子、珠寶金飾、餐飲及美妝生意將受惠於港人及旅客消費力，可望按年有雙位數字增長。
德福廣場推購物節
另新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，受惠全面通關、防疫措施全面放寬等利好因素，本月apm人流以高雙位數字不斷攀升，復活節將聯乘美國藝術家Andy Rementer設計逾2000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，除有10呎高的巨型復活兔裝置外，亦重點推出AR互動虛擬實景拍照遊戲。
港鐵（0066）九龍灣德福廣場即日至5月1日將舉行「德福廣場購物節」，場內多間商戶提供逾220款精選商品，並以低至一折發售，活動期內在商場消費滿指定金額，即賞300元電子優惠券，周末及公眾假期更可獲額外50元電子優惠券。此外，透過MTR Mobile可免費參加「每日有『德』賞」活動，大派總值400萬元優惠券之外，由4月1日起至6月30日，於港鐵商場以滙豐信用卡簽帳，最多更可賺取高達21.5萬MTR分。