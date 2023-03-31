新地料apm復活節生意額最少升25%

德福廣場推購物節

另新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，受惠全面通關、防疫措施全面放寬等利好因素，本月apm人流以高雙位數字不斷攀升，復活節將聯乘美國藝術家Andy Rementer設計逾2000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，除有10呎高的巨型復活兔裝置外，亦重點推出AR互動虛擬實景拍照遊戲。

港鐵（0066）九龍灣德福廣場即日至5月1日將舉行「德福廣場購物節」，場內多間商戶提供逾220款精選商品，並以低至一折發售，活動期內在商場消費滿指定金額，即賞300元電子優惠券，周末及公眾假期更可獲額外50元電子優惠券。此外，透過MTR Mobile可免費參加「每日有『德』賞」活動，大派總值400萬元優惠券之外，由4月1日起至6月30日，於港鐵商場以滙豐信用卡簽帳，最多更可賺取高達21.5萬MTR分。