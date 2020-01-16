經濟

香港地產

德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元

【明報專訊】在德國、丹麥及內地經營眼科診所網絡的德視佳（1846），正式進軍香港市場，據悉以月租約85萬元租用PLAZA 2000廣場地舖及3樓全層，以承租樓面7188方計，呎租僅118元，料為疫情後矚目的區內低價呎租商舖個案。

樓面7188呎 最快下半年啟用

德視佳主席約根森（Jørn Slot Jørgensen）昨出席租用商舖儀式時，未有對外透露租約詳情，只表示與PRADA的租金相比，業主給了很大折讓。他稱，集團在本港首間旗艦診所，設於銅鑼灣羅素街2號地舖及3樓，地舖面積約2000方呎、3樓約5188方呎，總面積約7188方呎，預計今年下半年開始應診。他又透露，於2019年10月已計劃在港開設診所，惟2020年初本港爆疫而暫緩計劃。數月前本港疫情受控，加上政府部署全面通關，集團再重啟計劃，最初考慮在中環開設診所，惟銅鑼灣羅素街地段吸引，地舖可讓大眾更了解眼科診所的運作，加上人流較多，終落戶PLAZA 2000廣場；另計劃在中環物色地方作眼科諮詢中心。約根森預期，診所以港人主導，佔約80%，內地客佔約20%，期望旅客在購物之餘，亦順道做眼科檢查及諮詢。

藥妝美容佔核心區舖佔比料升

德視佳在1993年成立，總部位於德國，屬專業從事眼科手術的公司，提供各種視力矯正方案和眼部手術，包括近視、遠視、散光和老花等。該集團在內地8個城市亦設有診所，包括北京、上海、杭州、重慶等。

另世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，儘管過往數年市場出現不少利淡因素，但本地消費力持續支撐零售銷售，內地旅客回流將推動零售市場進一步增長，特別是奢侈品牌、藥妝及美容等，近月相關零售商開始重返核心區街道。該行預計，上述零售商在核心區街舖的租戶佔比，或會從現時約15%，增至疫情前的25%。

此外，仲量聯行稱，深水埗欽州街明輝大廈全幢現正放售，市值約1.8億元，鄧成波家族成員持有該物業部分業權。仲量聯行資本市場部董事潘靜儀表示，物業位於欽州街及大南街大單邊，樓高14層，2001年落成，樓齡約22年，地下及1樓為零售商舖，2樓至13樓為24伙住宅，該物業將按現狀，連現有租約出售。

相關字詞﹕羅素街 仲量聯行 鄧成波家族 世邦魏理仕 Plaza 2000廣場 德視佳

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