經濟

香港地產

許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅

【明報專訊】雖然近月豪宅氣氛向好，不過，原由恒大（3333）創辦人許家印持有、後來被銀行接管的山頂布力徑10號B屋，早前推出市場放售，原計劃本月選定買家，惟有份負責獨家代理的中原地產高級區域營業董事李卓雄表示，項目暫時收到的意向未達到要求，將會繼續與潛在買家接洽出售大宅事宜。

明報記者 林尚民

上述物業由中原地產及世邦魏理仕聯合獨家代理，本月初曾表示接獲數十組買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成為內地客，並計劃本月下旬選定買家，物業市值約8.8億元。上述項目位於布力徑6至10號，由新世界（0017）於2009年轉讓至不同子公司持有，故多年來，項目所有交易都以「賣殼」形式進行，土地註冊處紀錄無顯示成交價。據悉，許家印先後購入3伙，包括10號B、C、E號屋，當中B屋早前已被中國建設銀行（亞洲）接管，該屋實用面積5171方呎，並於市場放售，若以市值約8.8億元計，實呎即逾17萬元。

市值8.8億 實呎逾17萬

事實上，疫情後不少內地背景公司所持物業均被接管或淪為銀主盤，最新為2015至2016年在港瘋狂「掃貨」的深圳富豪、祥祺集團董事長陳紅天，當時一年內斥約70億元購入3個貴重物業，已先後於近1個多月內連環被接管，最矚目為紅磡祥祺中心，另最先被接管的東半山傲璇，據悉已在市場放售，市值約5億元。

羅沙證券1665萬沽南灣3房戶

市場續有基金或名人沽貨，羅沙證券或相關人士近日以1665萬元售出鴨脷洲南灣3座中層C室，實用面積763方呎，3房1套間隔，實呎21,822元，較2021年中一個同座同面積低數層C單位成交價1850萬元低約一成。羅沙證券等2010年約1325萬元一手購入，帳面獲利340萬元或25%。

近年沾手多個新盤的「麻雀館大王」石鑑輝家族成員，其持有的屯門青山公路龍珠島別墅F5座一個實用286方呎一房戶，本月中以195萬元售出，實呎6818元，而在新印花稅稅階下，新買家只需付100元印花稅。物業原由石鑑輝妻劉友昆於1974年以7萬元購入，及後轉讓至其子女持有，49年間物業升值188萬元或近27倍。

另中原地產高級分行經理謝家偉稱，荃灣海之戀‧愛炫美2A座高層B室，實用面積1161方呎，4房1套間隔，享海景，以2500萬元獲用家承接，實呎21,533元，成交價為屋苑同類一年新高。原業主2017年2264.6萬元一手買入，帳面獲利235.4萬元或10%。

相關字詞﹕海之戀．愛炫美 龍珠島別墅 石鑑輝家族 南灣 羅莎證券 陳紅天 祥褀集團 布力徑10號 許家印

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