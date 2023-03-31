林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交

去年8月至今沽18伙 吸金4.6億

林紅續指，林海山城近期接獲的洽購查詢，除本地客及中港商人外，內地客所佔比例約20%至30%，預計稍後將錄得洋房成交，而在通關效應刺激下，對今年後市走勢感樂觀。希慎寫字樓及住宅業務總監葉慕貞稱，林海山城最新開放的4幢現樓示範洋房，即日接受預約參觀；至於2幢附裝修現樓示範洋房，實用面積分別3346方呎及5341方呎，室內洋溢北歐典雅風格，以啡色、米色和灰色作主調，裝修格局成熟中見清雅。單位總數262伙的林海山城，去年8月推出至今累沽18伙，吸金約4.6億元，平均實呎逾1.8萬元。另一焦點新盤、華懋與港鐵（0066）合作的何文田瑜一第IC期，敲定本周日（4月2日）首輪銷售兩張價單全部210伙後，市場消息指項目過去5日累收逾5000張票，超額23倍。瑜一IC期周日首輪發售的210伙，單位折實價1216萬至2977萬元；據銷售安排顯示，A1組大手客最少須買2伙、最多購4伙；A2組大手客最少須購1伙、最多購3伙；B組散戶最多購2伙，明日截止認購。

另會德豐藍田KOKO MARE，市場消息指過去6日累收逾2400票，以明日首輪發售138伙計超購逾16倍，今日截止收票。恒地（0012）今天傍晚新一輪發售84伙的紅磡必嘉坊‧迎匯，過去6日累收逾720張票，超額7.5倍。