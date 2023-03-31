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經濟
2023年3月31日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
指業界流動性強勁 現無環球銀行危機
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
中壽：續期保費明年始回復增長
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
碧桂園變陣 增拓一二線城市
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
蒙牛料今年毛利率回升
微盟蝕18億擴1.3倍
中免少賺47% 息0.8元
中銀去年多賺18% 利息收入料續升
五大內銀淨利息收入齊升
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
銀保監傳為SVB華合資覓買家
H&M上季意外錄經營利潤
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
方保僑：培養人才推動數碼經濟
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
周顯：澳門可試與美國脫鈎
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
新地料apm復活節生意額最少升25%
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
【明報專訊】中通服4.2元有阻力（圖）
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