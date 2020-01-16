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銀保監傳為SVB華合資覓買家

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，中國銀保監本周曾與銀行業舉行會議，試圖為美國倒閉的矽谷銀行（SVB）在內地的合資銀行浦發硅谷銀行的50%股權尋找買家，以維護本土銀行系統穩定。消息人士稱，銀保監及與會銀行代表在會上商討如何處置SVB所持的50%浦發硅谷銀行股權，一些中資銀行已表達興趣。消息稱，相關討論仍處於初步階段，尚未清楚監管機構是否更青睞外國買家。

浦發硅谷銀行成立於2012年，是矽谷銀行與上海浦東發展銀行合資企業，主要為中國科技企業提供銀行服務，在北京上海及深圳設辦事處，但不設零售銀行服務。在矽谷銀行倒閉後，浦發硅谷銀行強調其業務獨立且穩定，試圖穩住當地客戶的信心。根據公開文件，浦發硅谷銀行在截至去年6月底的註冊資本為20億元（人民幣，下同），總資產213億元，去年上半年虧損550萬元。本月早前匯控（0005）附屬公司英國匯豐銀行﹙HSBC UK Bank﹚以1英鎊（約9.7港元）的象徵式代價，收購矽谷銀行的英國子公司。截至3月10日，矽谷銀行英國分行的貸款約為55億鎊（約533億港元），存款約67億鎊（約649億港元）。

美國第一公民銀行母企First Citizens BancShares（美：FCNCA）本周亦與美國聯邦存款保險公司（FDIC）達成協議，以165億美元（約1287億港元）的折扣價，購入由FDIC接管的矽谷銀行720億美元（約5616億港元）資產。

（綜合報道）

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