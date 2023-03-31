迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人

珀爾馬特於2009年以40億美元的價格，將漫威出售給迪士尼，而他本人也成為迪士尼最大個人股東之一。迪士尼憑藉漫威的《復仇者聯盟》、《鋼鐵俠》等超級英雄版權，在電影市場盆滿缽滿。根據電影行業追蹤機構Comscore的數據，迪士尼發行的漫威電影總票房迄今超過230億美元。不過珀爾馬特與迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）等管理層長期關係不睦。2015年，珀爾馬特與漫威影業（Marvel Studios）現任負責人Kevin Feige權鬥後，被艾格解除其漫威影業負責人的職務。

漫畫業務併入迪士尼娛樂

以作風節儉而聞名的珀爾馬特被削權後仍試圖在漫威影業發揮影響力，公開抨擊部分漫威電影製作成本過高，當中包括《黑豹》、《Marvel隊長》等。去年，珀爾馬特更力撐激進投資者佩爾茨（Nelson Peltz），試圖促使迪士尼任命佩爾茨為董事。該場董事議席角力於今年2月結束，當時迪士尼宣布大幅削減開支並裁員7000人後，佩爾茨撤回了加入董事會的提議，如今珀爾馬特卻被裁員。

現年80歲的珀爾馬特，在1990年代擊退激進投資者伊坎（Carl Icahn）等，取得漫威的控制權，並長期參與漫威娛樂的日常運作。迪士尼公布，除珀爾馬特外，漫威娛樂聯合總裁Rob Steffens同被裁員。知情人士稱，迪士尼還解僱了珀爾馬特的助手Marisol Garcia、漫威娛樂首席法律顧問John Turitzin及顧問Alan Fine。

傳裁300多名中國串流員工

漫威娛樂擁有自己的人力資源、會計和法務團隊。迪士尼方面表示，希望通過整合漫威娛樂來節省資金。據《華爾街日報》指出，迪士尼同時也裁撤了元宇宙策略部門，並撤銷了迪士尼前行政總裁包正博（Bob Chapek）所倡議的元宇宙項目。而包正博也是珀爾馬特的密友。

此外，知情人士向《華爾街日報》透露，迪士尼也裁減了300多名中國的串流媒體員工，他們主要為迪士尼串流媒體業務開發個性化、搜尋和客戶識別等功能的技術員，是迪士尼削減成本和重組措施的一部分。面對投資者施壓，迪士尼承諾串流媒體業務最遲明年9月實現盈利。

（綜合報道）

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