經濟
國際金融

迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）本周啟動7000人分階段裁員之際，漫威娛樂（Marvel Entertainment）主席珀爾馬特（Isaac "Ike" Perlmutter）也被解僱。在新架構下，漫威娛樂的漫畫業務將被併入內容製作部門迪士尼娛樂（Disney Entertainment），而漫威娛樂的消費者業務，包括產品授權等，將交由迪士尼樂園、體驗與產品部門負責。

珀爾馬特於2009年以40億美元的價格，將漫威出售給迪士尼，而他本人也成為迪士尼最大個人股東之一。迪士尼憑藉漫威的《復仇者聯盟》、《鋼鐵俠》等超級英雄版權，在電影市場盆滿缽滿。根據電影行業追蹤機構Comscore的數據，迪士尼發行的漫威電影總票房迄今超過230億美元。不過珀爾馬特與迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）等管理層長期關係不睦。2015年，珀爾馬特與漫威影業（Marvel Studios）現任負責人Kevin Feige權鬥後，被艾格解除其漫威影業負責人的職務。

漫畫業務併入迪士尼娛樂

以作風節儉而聞名的珀爾馬特被削權後仍試圖在漫威影業發揮影響力，公開抨擊部分漫威電影製作成本過高，當中包括《黑豹》、《Marvel隊長》等。去年，珀爾馬特更力撐激進投資者佩爾茨（Nelson Peltz），試圖促使迪士尼任命佩爾茨為董事。該場董事議席角力於今年2月結束，當時迪士尼宣布大幅削減開支並裁員7000人後，佩爾茨撤回了加入董事會的提議，如今珀爾馬特卻被裁員。

現年80歲的珀爾馬特，在1990年代擊退激進投資者伊坎（Carl Icahn）等，取得漫威的控制權，並長期參與漫威娛樂的日常運作。迪士尼公布，除珀爾馬特外，漫威娛樂聯合總裁Rob Steffens同被裁員。知情人士稱，迪士尼還解僱了珀爾馬特的助手Marisol Garcia、漫威娛樂首席法律顧問John Turitzin及顧問Alan Fine。

傳裁300多名中國串流員工

漫威娛樂擁有自己的人力資源、會計和法務團隊。迪士尼方面表示，希望通過整合漫威娛樂來節省資金。據《華爾街日報》指出，迪士尼同時也裁撤了元宇宙策略部門，並撤銷了迪士尼前行政總裁包正博（Bob Chapek）所倡議的元宇宙項目。而包正博也是珀爾馬特的密友。

此外，知情人士向《華爾街日報》透露，迪士尼也裁減了300多名中國的串流媒體員工，他們主要為迪士尼串流媒體業務開發個性化、搜尋和客戶識別等功能的技術員，是迪士尼削減成本和重組措施的一部分。面對投資者施壓，迪士尼承諾串流媒體業務最遲明年9月實現盈利。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
指業界流動性強勁 現無環球銀行危機
指業界流動性強勁 現無環球銀行危機
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
中壽：續期保費明年始回復增長
中壽：續期保費明年始回復增長
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
碧桂園變陣 增拓一二線城市
碧桂園變陣 增拓一二線城市
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
蒙牛料今年毛利率回升
蒙牛料今年毛利率回升
微盟蝕18億擴1.3倍
微盟蝕18億擴1.3倍
中免少賺47% 息0.8元
中免少賺47% 息0.8元
中銀去年多賺18% 利息收入料續升
中銀去年多賺18% 利息收入料續升
五大內銀淨利息收入齊升
五大內銀淨利息收入齊升
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
銀保監傳為SVB華合資覓買家
銀保監傳為SVB華合資覓買家
H&M上季意外錄經營利潤
H&M上季意外錄經營利潤
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
方保僑：培養人才推動數碼經濟
方保僑：培養人才推動數碼經濟
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
周顯：澳門可試與美國脫鈎
周顯：澳門可試與美國脫鈎
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
新地料apm復活節生意額最少升25%
新地料apm復活節生意額最少升25%
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋