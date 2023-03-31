五大內銀淨利息收入齊升

五大行盈利俱見增長

五大行的盈利俱見增長，農行純利按年增長達7.45%，按增幅計，僅次於郵儲行，賺2591.4億元。工行則因為純利基數較大，因此按年增幅較低，但是亦有3.5%增幅，賺高達3604.83億元。其餘交行及中行2022年度的純利則分別達到921.49億元及2274.39億元，按年增長5.22%及5.02%。五大行的末期息派送亦全部錄得增長，當中以農行派送增幅達7.45%，跑贏其餘四間國有中資行，達到0.2222元。

郵儲行不良貸款率五行中最低

儘管五大行的純利呈現升勢，但是若以反映營運表現的未計信用減值前的營業利潤數據而言，只有中行及交行錄得增幅，分別上升2.26%及0.77%，其餘皆下跌，當中跌幅最大為工行，按年下跌3.86%。至於反映銀行存貸本業表現的期末淨利息收益率，只有海外業務比重較多的中行錄得微升0.01厘，達1.76厘，其餘皆下跌。

另一方面，反映五大行貸款質素的期末不良貸款率方面，均見下跌，當中郵儲行的相關比率水平則低見0.84%，為五大行中最低；其餘四行的不良貸款率則全部企穩於1.3%以上。在市場焦點的內房行業支持方面，交行着墨最多，並提到去年度加大對優質房企、優質項目的融資支持力度，房地產貸款較2021年底，大增23.83%，增加達1000.37億元。