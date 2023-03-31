經濟

中銀去年多賺18% 利息收入料續升

【明報專訊】受惠於市場利率上升，中銀香港（2388）去年純利270.5億元，按年增17.8%，惟略遜市場預期約285億元。集團宣布派末期股息0.91元，按年增33.2%，連同中期股息，全年每股股息1.357元，年增20.1%。財務總監劉承鋼表示，去年淨利息收入錄得快速增長，預期今年淨利息收入及淨息差仍然會得益於加息周期，並較去年有進一步增長。

派末期股息0.91元 按年增33.2%

期內，集團總經營收入569億元，按年升16.2%。當中，淨利息收入388.1億元，按年升21.5%；淨服務費及佣金收入95.12億元，按年下降19.9%，主要受投資市場氣氛淡靜影響。計入掉期因素後，淨息差升0.27厘至1.36厘。普通股權一級資本及一級資本分別較2021年底增長2.5個百分點及2.3個百分點，分別為17.55%及19.34%。

去年集團總減值準備115.75億元，按年升17.2%；總減值準備對客戶貸款比率，按年升0.08個百分點至0.7%；不良貸款率0.53%，按年上升26個基點。風險總監蔣昕解釋，主要由於個別內地房地產客戶資產質量轉差及少數東南亞地區客戶紓困政策完結，企業的財務狀况面臨困難，因此調整信貸評級。在減值準備總額中，內房佔約40億元。蔣昕預期，利率高企、地緣政治等仍帶來不穩定。今年主要的關注點為部分受壓的內房企業能否如預期復蘇，東南亞企業能否走出困境。惟她強調，銀行的撥備會繼續保持足夠。

隨着香港恢復通關及內地經濟重新開放，集團副總裁徐海峰認為，盡管今年外部環境存有不穩定性，但中國經濟長期向好基本面不變，今年1月貸款有所回升，首季的勢頭保持良好，料今年貸款有中單位數增長。對於外國銀行出現問題，蔣昕回應對中銀影響時指，該行對瑞信基本上沒有敞口，與美國矽谷銀行亦沒有業務往來，該行同時會密切關注事態發展。在債券投資方面，中銀主要投資高流動性、風險可控的產品。歐債佔比少於5%，其他地區亦是於合理水平內。

明報記者

上 / 下一篇新聞

匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
指業界流動性強勁 現無環球銀行危機
指業界流動性強勁 現無環球銀行危機
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
中壽：續期保費明年始回復增長
中壽：續期保費明年始回復增長
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
碧桂園變陣 增拓一二線城市
碧桂園變陣 增拓一二線城市
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
蒙牛料今年毛利率回升
蒙牛料今年毛利率回升
微盟蝕18億擴1.3倍
微盟蝕18億擴1.3倍
中免少賺47% 息0.8元
中免少賺47% 息0.8元
五大內銀淨利息收入齊升
五大內銀淨利息收入齊升
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人
迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
銀保監傳為SVB華合資覓買家
銀保監傳為SVB華合資覓買家
H&M上季意外錄經營利潤
H&M上季意外錄經營利潤
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
方保僑：培養人才推動數碼經濟
方保僑：培養人才推動數碼經濟
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
周顯：澳門可試與美國脫鈎
周顯：澳門可試與美國脫鈎
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
新地料apm復活節生意額最少升25%
新地料apm復活節生意額最少升25%
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋