中銀去年多賺18% 利息收入料續升

派末期股息0.91元 按年增33.2%

期內，集團總經營收入569億元，按年升16.2%。當中，淨利息收入388.1億元，按年升21.5%；淨服務費及佣金收入95.12億元，按年下降19.9%，主要受投資市場氣氛淡靜影響。計入掉期因素後，淨息差升0.27厘至1.36厘。普通股權一級資本及一級資本分別較2021年底增長2.5個百分點及2.3個百分點，分別為17.55%及19.34%。

去年集團總減值準備115.75億元，按年升17.2%；總減值準備對客戶貸款比率，按年升0.08個百分點至0.7%；不良貸款率0.53%，按年上升26個基點。風險總監蔣昕解釋，主要由於個別內地房地產客戶資產質量轉差及少數東南亞地區客戶紓困政策完結，企業的財務狀况面臨困難，因此調整信貸評級。在減值準備總額中，內房佔約40億元。蔣昕預期，利率高企、地緣政治等仍帶來不穩定。今年主要的關注點為部分受壓的內房企業能否如預期復蘇，東南亞企業能否走出困境。惟她強調，銀行的撥備會繼續保持足夠。

隨着香港恢復通關及內地經濟重新開放，集團副總裁徐海峰認為，盡管今年外部環境存有不穩定性，但中國經濟長期向好基本面不變，今年1月貸款有所回升，首季的勢頭保持良好，料今年貸款有中單位數增長。對於外國銀行出現問題，蔣昕回應對中銀影響時指，該行對瑞信基本上沒有敞口，與美國矽谷銀行亦沒有業務往來，該行同時會密切關注事態發展。在債券投資方面，中銀主要投資高流動性、風險可控的產品。歐債佔比少於5%，其他地區亦是於合理水平內。

明報記者