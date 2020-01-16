雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%

1年內須償還借款207億

雅居樂昨中午公布業績，午後股價顯著向上，收市升近4%報1.85元。

雅居樂於通告中解釋，盈轉虧主要因房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心以致物業銷售放緩，令整體物業銷售面積和平均售價下降；合營企業所佔份額錄得虧損；出售附屬公司所獲得的收益減少；外匯波動造成淨匯兌損失；及按香港財務報告準則要求對物業項目及應收帳款計提減值的增加。至於毛利率大插，因與銷售均價按年下降17.5%，但土地及建築等相關平均成本按年升17.8%所致。

期內雅居樂營業額540.34億元，按年減少26.01%，當中物業發展銷售收入374.26億元，按年跌35.9%；物業管理收入136.83億元，按年升20.8%，集團預售金額652.3億元，對應累計預售建築面積517.9萬平方米，預售均價每平方米12,595元。於去年底，集團淨負債比率增6.5個百分點至57.3%，現金及銀行存款總額160.91億元，總借款594.86億元，需1年內償還的銀行借款及其他借款達206.8億元。