經濟

中壽：續期保費明年始回復增長

【明報專訊】中國人壽（2628）副總裁劉暉於業績發布會上表示，中國經濟開始復蘇，企業盈利和融資需求將有改善。在宏觀政策的推動下，預計利率中樞會小幅上行。去年續期保費按年跌3.7%，總裁趙鵬預計，今年續期保費將繼續錄得負增長，至明年才會實現正增長，帶動總保費增長。

境外投資佔比不超過1.5%

董事長白濤直言，去年內地在疫情陰霾下，是艱難的一年，新業務價值最近三年處於下降趨勢，投資收益也處於歷史較低水平。他預計今年行業消除不確定因素後，復蘇將加快。劉暉指出，今年主要有三大類投資組合，包括交易盤股票、股票型基金及高股息股票，特別加配高股息股票以增加收益率的同時，同時減少波動性。至於港股估值處於合理偏低水平，在中國經濟復蘇的基本面下，將會透過港股通加大投資佔比。

近期歐美經濟波動，多家外國銀行出現問題，劉暉表示，在美國矽谷銀行和瑞信銀行事件發生後，中壽已認真梳理排查，境外投資資產佔總資產的比例不超過1.5%，沒有對這些銀行的直接風險敞口，將會密切監察事態發展。此外，中壽於業績報告中披露，持股近三成的內房遠洋集團（3377）股價下跌，低於其持有遠洋的帳面價值，為此提撥減值準備58.62億元。劉暉稱，減值後帳面價值佔總資產比例低於0.05%，並會加大對其風險管理。

相關字詞﹕遠洋集團 矽谷銀行（SVB） 投資收益 新業務價值 中國人壽(2628)

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