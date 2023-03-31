經濟

指業界流動性強勁 現無環球銀行危機

【明報專訊】近期美國和歐洲銀行業接連出現信用問題，匯豐控股（0005）行政總裁祈耀年認為，雖然一些美國地區性銀行仍然面臨挑戰，不過在美國聯儲局快速行動下情况已經穩定，全球銀行的流動性和資本均相當強勁，不認為目前有環球性的銀行危機。祈耀年指以匯控為例，該行全球有1.6萬億美元（約12.56萬億港元）的存款，他們會以8000億美元的現金，或高質素短期資產作為配置，這些資產可在一天內轉為現金。祈耀年表示，匯豐不會以全數流動性投資於長期債券，相關做法已持續數十年。

8000億美元一天可轉換成現金

瑞信（美：CS）約170億美元的額外一級資本（AT1）債券被瑞士當局全額撇帳，做法與「股東先於債券持有人吸收損失」的一般市場認知不同，市場擔心銀行AT1債券價值需要重估，令銀行要更難或更貴地發行AT1債券。祈耀年指今次瑞信並非倒閉，而是在協調下被收購，相信市場已明白事件並非常例，而英國、香港監管當局已發出聲明指銀行進入處置機制時，會尊重股東先於AT1吸收損失的次序處理，有助穩定市場情况，現在AT1債價已回到正常水平。

稱AT1債撇帳非常例

截至去年底，匯控發行AT1債券或有可轉換證券總額為197.46億美元。對於事件會否影響匯控發行AT1債券，祈耀年指他們在1月以不錯的定價，發行了一筆大額AT1債券，近期沒有再發行的計劃。另外，該行沒持有其他銀行的AT1債券，只有小量是為客戶交易。

相關字詞﹕銀行危機 祈耀年 匯控

上 / 下一篇新聞

匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
祈耀年被指向員工施壓 放貸予友人公司
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%
中壽：續期保費明年始回復增長
中壽：續期保費明年始回復增長
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
ATMXJ續力撐 港股再升逾百點
碧桂園變陣 增拓一二線城市
碧桂園變陣 增拓一二線城市
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
楊惠妍坐正任主席 當自己是職業經理人
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
雅居樂盈轉虧150億 毛利率急降至1.9%
蒙牛料今年毛利率回升
蒙牛料今年毛利率回升
微盟蝕18億擴1.3倍
微盟蝕18億擴1.3倍
中免少賺47% 息0.8元
中免少賺47% 息0.8元
中銀去年多賺18% 利息收入料續升
中銀去年多賺18% 利息收入料續升
五大內銀淨利息收入齊升
五大內銀淨利息收入齊升
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
淨息差收窄 建行轉攻高收益率產品
迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人
迪士尼炒漫威娛樂主席 整合業務慳錢 本周啟動裁員7000人
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
美議員：鮑威爾料今年再加息0.25厘
銀保監傳為SVB華合資覓買家
銀保監傳為SVB華合資覓買家
H&M上季意外錄經營利潤
H&M上季意外錄經營利潤
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
張兆聰：物管股炒復蘇 小注旭輝永升
方保僑：培養人才推動數碼經濟
方保僑：培養人才推動數碼經濟
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
植耀輝：績後騰訊中海油仍看好
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
技術取勝：呷哺呷哺短線喘定
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
盧駿匡：恒指升破牛熊線 有望進一步轉強
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
劉思明：低撈殘股 不如持有向好板塊
周顯：澳門可試與美國脫鈎
周顯：澳門可試與美國脫鈎
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
譚新強：如張國榮曾做政協 明晚文華還會是一片花海嗎？
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
湯文亮：家族辦公室 選落腳點三大因素
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
天瀧批預售 涉566伙料七成招標 六大發展商合作項目 最快復活節後推
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
林海山城批滿意紙 料稍後錄洋房成交
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
「太子黨基金」董事1.2億入市帝景園
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
許家印布力徑屋未達意向價 代理指續與潛在買家洽售大宅
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
德視佳85萬租羅素街舖 呎租僅118元
新地料apm復活節生意額最少升25%
新地料apm復活節生意額最少升25%
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋
規劃署支持YOHO鄰地建720伙資助房屋