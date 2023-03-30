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經濟
2023年3月30日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
深圳富豪3港物業近兩月遭接管 包括祥祺中心山頂豪宅等 2015至2016年共70億購入
被問低價批地引Call Loan潮 許正宇：銀行會提早與客溝通
上月官方樓指按月升2.2% 近3年最勁
回流客758萬購喜雅2房戶
瑜一1C再「曬冷」 周日開售210伙
阿里領漲 恒指重返2萬關 曾飈逾600點 北水連續16日淨流入
大行看好阿里重組 料可釋放業務估值
建行去年多賺逾7% 遜市場預期
TVB：換57%管理層 更年輕多元 擬複製藝員直播帶貨模式到大馬
受惠油價急升 兩桶油業績勝預期
中壽壽險新業務價值挫兩成
港科探索純利飈13倍 推另類直播帶貨
潤地去年純利微升 料今年銷售逾3000億
碧桂園服務去年核心盈利升9%
蒙牛去年多賺5.5% 擬攻長者市場
比亞迪料首季銷量增逾八成 王傳福：股神減持股份屬股東權利
香港快運：今年目標招聘500人
GUM：強積金本月人均回報235元 料銀行危機未完
快手去年虧損收窄 經調整EBITDA轉盈
瑞銀前CEO回巢助整合瑞信 安思傑金融海嘯後領導瑞銀重組
美參議院報告：瑞信助美國人避稅 違2014年刑事認罪協議
國會質疑監管矽銀不力 美聯儲：接管前曾表達擔憂
成資金避風港 日圓本月升3.8%
張兆聰：車股博反彈 可選理想汽車
技術取勝：農行將挑戰3元關
劉思明：港股調整或結束 進入築底階段
周顯：投資要預可能做錯
湯文亮：「雲」無心以出岫
葉創成：謝偉俊：二選一發展 北都勝交椅洲
人工智能普及 料取代不少律師工作
技術取勝：農行將挑戰3元關
【明報專訊】大唐新能源料可守2.7元（圖）
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