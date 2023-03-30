國會質疑監管矽銀不力 美聯儲：接管前曾表達擔憂

副主席：上月匯報才首次了解矽銀問題

巴爾表示，矽谷銀行倒閉是由於其管理層未能適當解決利率及流動性風險，儘管美聯儲監管官員一再提出問題，但銀行方面未採取行動應對。他透露，監管官員曾就矽谷銀行的風險管理提出嚴重關切，並在2021年11月要求該銀行進行整改。至去年中，監管官員認為該銀行的管理存在缺陷，禁止其通過併購擴大規模。去年10月，美聯儲官員又向矽谷銀行財務總監提出問題，並在11月向管理層提出更多質詢。

巴爾表示，直到今年2月一次匯報，他才首次了解矽谷銀行問題。他憶述矽谷銀行在3月9日遭客戶提取了420億美元存款，當時預計擠提金額在3月10日增至千億美元，促使監管機構馬上接管該銀行，以防危機蔓延。巴爾又稱，美聯儲正衡量對資產超過1000億美元的較大型銀行實施更嚴格的資本和流動性規定，以確保銀行業穩定。

（綜合報道）

[國際金融]