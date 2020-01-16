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瑞銀前CEO回巢助整合瑞信 安思傑金融海嘯後領導瑞銀重組

【明報專訊】瑞銀（瑞士：UBSG；美UBS）在瑞士政府斡旋下收購瑞信（瑞士：CSGN；美CS）不足兩周後宣布易帥，前行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）將於下周三（5日）回巢，執掌由瑞士兩大金融支柱合併而成的巨無霸，領導金融海嘯以來最艱巨的銀行整合任務。瑞銀昨在瑞士的股價升逾3%。

安思傑於2011至20年擔任瑞銀CEO，任內領導瑞銀重組，縮減瑞銀的投行規模，建立核心的財富管理業務。瑞銀表示，安思傑在金融海嘯後助瑞銀重新定位，使瑞銀重獲客戶和持份者的信任，其重組銀行業務的獨特經驗，加上其對瑞士和全球金融服務業深刻理解，使其成為整合瑞銀與瑞信的理想人選。

原CEO過渡時期留任顧問

安思傑形容，這項任務迫切，且具挑戰性。瑞銀主席Colm Kelleher表示，收購瑞信將有助於瑞銀的現有策略，但同時使瑞銀面臨新的優先事項，安思傑10年前削減瑞銀的投行規模，以及他領導全球業務的經驗，對於這項2008年以來規模最大的金融機構整合極為重要。Kelleher指出，瑞銀和瑞信的合併，甚至比金融海嘯期間的任何交易規模都要大，因為這是「兩家具有系統重要性的銀行首次合併，帶來巨大的執行風險」。 他透露在3月20日，即收購瑞信的協議達成後數小時，就致電安思傑詢問他是否對擔任行政總裁感興趣，促成安思傑重掌帥印。

原行政總裁Ralph Hamers將在過渡時期留任顧問，Hamers稱，很遺憾將要離開瑞銀，但整合瑞信是瑞銀首要重任，相信安思傑將成功帶領瑞銀進入新階段。他形容今次人事調動，符合合併後新企業及所有利益相關者利益，對瑞士及其銀行體系也有好處。

分析：業務重疊 料大減人手

Hamers於2020年11月接任瑞銀行政總裁時，主要任務是推動瑞銀數碼化以節約成本，不過部分分析質疑他對財富管理及投行業務經驗不足。隨着瑞銀與瑞信合併，瑞銀的優次有所改變。瑞士私人銀行Vontobel分析師Mark Diethelm稱，安思傑在金融海嘯後推動瑞銀轉型的經驗，對瑞銀與瑞信整合至關重要。瑞信的投行業務將被大幅削減，而安思傑還要整合兩家銀行大量重疊業務，料將大量削減人手。

62歲的安思傑目前是瑞士再保險公司（Swiss Re）主席。他歷任花旗集團、美林證券及裕信銀行（UniCredit），2011年加入瑞銀擔任CEO。由於瑞銀於金融海嘯時期獲瑞士政府救助，令瑞銀當時急需重整架構，鞏固業務。安思傑當時縮減了投行業務的規模，儘管當時有分析師呼籲他完全關閉投行業務。他在2020年接受《金融時報》訪問時稱：「我最好的決定，就是不遵循市場共識……作為領袖的人，直覺通常準確。」他2020年離開瑞銀時的股價，與他上任時相若。相比下，同期瑞信股價跌近六成。

（綜合報道）

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