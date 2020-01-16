經濟

GUM：強積金本月人均回報235元 料銀行危機未完

【明報專訊】本月金融市場波動，惟3月份強積金錄得些微正回報，年初至今亦維持正回報。市場避險情緒升溫，帶動固定收益類相關表現。

香港股票基金跌1% 表現最差類別

GUM昨公布3月份強積金表現數據，強積金中香港股票基金跌1%，成為表現最差類別，而期內股票基金平均回報全線下跌，其中以北美和大中華股票基金跌幅較小；年初至今歐洲股票基金表現為最佳，其次為北美股票基金。不過，固定收益類基金表現較佳，令3月份強積金錄得些微正回報，月內強積金每人平均賺235元。

GUM常務董事陳銳隆表示：「近期銀行危機始於美聯儲和歐央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策所引發，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓；市場預期年底減息，推高債券價格，填補部分股票損失。預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情况。市况並不樂觀。」

陳銳隆提醒投資者：「這輪銀行危機仍然未結束，全球央行將會繼續在壓抑通脹和緩和流動性危機之間作出艱難取捨，預期強積金的股市和債券部份將會持續受到影響，成員切勿掉以輕心。無論是高風險還是低風險的成員，可以考慮繼續觀望市場的發展。」市場也關心強積金會否投資瑞信發行的AT1債券，陳銳隆表示，由於強積金規定投資債券必須為投資級別，暫看不到強積金組合會持有。

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