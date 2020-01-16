香港快運：今年目標招聘500人

未來兩年增16架A321 neo客機

細看全新塗裝的A321 neo機身，香港快運沿用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼、尾翼和機身底部位置縮畫着新的「e」字圖形，引擎塗上標誌性紫色。全新機艙座位改用淡灰色為主調，由紫色作點綴，機艙可容納236名乘客，比香港目前的A321 ceo客機多6個座位。

客運班次恢復至疫前水平

林紹波表示，香港快運復飛速度相當快，目前客運航班班次已恢復至疫情前水平，預料數星期後每周將營運超過400個航班，至夏季將超越疫情前水平，達每周500多班。林紹波表示，目前快運航點數約20個，今年底將擴至30個，在2024年繼續擴展，除亞太區航點外，將積極擴展大灣區網絡。目前香港快運合共擁有27架客機，林紹波表示在香港國際機場三跑道系統全面營運前，快運客機數目將拓至40架。