經濟

碧桂園服務去年核心盈利升9%

【明報專訊】碧桂園服務（6098）昨中午公布截至2022年底止盈利跌51.8%至19.43億元（人民幣，下同），核心盈利升9%至50.22億元，每股基本盈利57.68分，末期息每股派14.40分，另特別息每股派22.81分。首席財務官黃鵬表示，雖然市場消除部分不利因素，但集團對今年看法仍較謹慎，收入、利潤目標增長為不低於10%，毛利率亦可望回升。該股午後抽升，收市升6.7%，報13.44元。

今年收入利潤增長目標逾10％

集團期內收入按年增43%至413.7億元，物業管理服務收入按年增65.7%至228.6億元，佔總收入比例增7.5個百分點至55.3%；惟整體提供服務成本按年亦漲54%至301億元，財政開支亦升31%至42.7億元，亦拖低去年盈利。集團解釋，成本增加主因是旗下收費管理面積不斷擴大，業務多元化，使各項成本增加，及併購帶來的無形資產中的合同及客戶關係及品牌的攤銷成本增加，毛利率則下降5.9個百分點至約24.8%。

首席戰略官徐彬淮指出，去年增值服務受宏觀及內部調整影響，故在2023年至2025年期間，集團的核心戰略將以物業及社區場景為主，將若干業務市場化，令有關板塊成為可獨立支撐業績的渠道。另外，集團內部已開始組織變革，預期之後城市服務及多業態將是集團的長久驅動，增值服務方面亦將有新產品的突破，期望以「物業+」模式打開增值服務領域的天花板。

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