經濟

潤地去年純利微升 料今年銷售逾3000億

【明報專訊】華潤置地（1109）公布去年業績，扣除投資物業重估增值後的核心純利錄得270億元（人民幣，下同），按年增1.5%，略低於市場預期；計入投資物業重估增值後則賺280.9億元，按年跌13.3%，全年實現簽約額亦跌4.7%至3013.3億元。潤地管理層表示，今年初樓市回暖，但仍在波動，料全年銷售至少可達3000億元。

綜合毛利率料兩年回升至28％

潤地末期息每股派1.219元，連同中期息，全年每股派1.401元，按年增1.5%；潤地昨中午公布業績，午後股價止跌回升，收市報35.7元升1.1%。

潤地去年綜合營業額跌2.4%至2070.6億元。全年綜合毛利率跌0.8個百分點至26.2%，其中開發物業毛利率則降0.7個百分點至23.0%，投資物業（包括酒店經營）毛利率則跌2.6個百分點至65.6%。潤地首席財務官郭世清預料，未來兩年綜合毛利率有望回升至28%。去年潤地權益簽約金額錄2088.1億元，全年結算面積按年跌16.5%至1233萬平方米。

潤地主席李欣昨在電話會議上表示，市場還在波動，但看到兩會發布規劃，相信會惠及行業，強調新一年有更大的挑戰和機遇，集團策略是要實現有利潤增長的營收和現金流的利潤，料今年銷售可破3000億元，但未有準確銷售目標。潤地首席運營官兼執行董事張大為補充，今年初樓市回暖，3月成績跌，但仍保持回暖趨勢。

李欣提到，去年地產業收縮，消費者對服務等要求愈來愈高，意味行內高槓桿、高負債模式不可行，認為須提升管理效率，推動行業健康轉換，至於集團放租及酒店業務能貢獻穩定現金流，對集團很重要，正部署在產業與人口均有增長的城市擴張此業務，方針是提升其資產回報率。

上 / 下一篇新聞

深圳富豪3港物業近兩月遭接管 包括祥祺中心山頂豪宅等 2015至2016年共70億購入
深圳富豪3港物業近兩月遭接管 包括祥祺中心山頂豪宅等 2015至2016年共70億購入
被問低價批地引Call Loan潮 許正宇：銀行會提早與客溝通
被問低價批地引Call Loan潮 許正宇：銀行會提早與客溝通
上月官方樓指按月升2.2% 近3年最勁
上月官方樓指按月升2.2% 近3年最勁
回流客758萬購喜雅2房戶
回流客758萬購喜雅2房戶
瑜一1C再「曬冷」 周日開售210伙
瑜一1C再「曬冷」 周日開售210伙
阿里領漲 恒指重返2萬關 曾飈逾600點 北水連續16日淨流入
阿里領漲 恒指重返2萬關 曾飈逾600點 北水連續16日淨流入
大行看好阿里重組 料可釋放業務估值
大行看好阿里重組 料可釋放業務估值
建行去年多賺逾7% 遜市場預期
建行去年多賺逾7% 遜市場預期
TVB：換57%管理層 更年輕多元 擬複製藝員直播帶貨模式到大馬
TVB：換57%管理層 更年輕多元 擬複製藝員直播帶貨模式到大馬
受惠油價急升 兩桶油業績勝預期
受惠油價急升 兩桶油業績勝預期
中壽壽險新業務價值挫兩成
中壽壽險新業務價值挫兩成
港科探索純利飈13倍 推另類直播帶貨
港科探索純利飈13倍 推另類直播帶貨
碧桂園服務去年核心盈利升9%
碧桂園服務去年核心盈利升9%
蒙牛去年多賺5.5% 擬攻長者市場
蒙牛去年多賺5.5% 擬攻長者市場
比亞迪料首季銷量增逾八成 王傳福：股神減持股份屬股東權利
比亞迪料首季銷量增逾八成 王傳福：股神減持股份屬股東權利
香港快運：今年目標招聘500人
香港快運：今年目標招聘500人
GUM：強積金本月人均回報235元 料銀行危機未完
GUM：強積金本月人均回報235元 料銀行危機未完
快手去年虧損收窄 經調整EBITDA轉盈
快手去年虧損收窄 經調整EBITDA轉盈
瑞銀前CEO回巢助整合瑞信 安思傑金融海嘯後領導瑞銀重組
瑞銀前CEO回巢助整合瑞信 安思傑金融海嘯後領導瑞銀重組
美參議院報告：瑞信助美國人避稅 違2014年刑事認罪協議
美參議院報告：瑞信助美國人避稅 違2014年刑事認罪協議
國會質疑監管矽銀不力 美聯儲：接管前曾表達擔憂
國會質疑監管矽銀不力 美聯儲：接管前曾表達擔憂
成資金避風港 日圓本月升3.8%
成資金避風港 日圓本月升3.8%
張兆聰：車股博反彈 可選理想汽車
張兆聰：車股博反彈 可選理想汽車
技術取勝：農行將挑戰3元關
技術取勝：農行將挑戰3元關
劉思明：港股調整或結束 進入築底階段
劉思明：港股調整或結束 進入築底階段
周顯：投資要預可能做錯
周顯：投資要預可能做錯
湯文亮：「雲」無心以出岫
湯文亮：「雲」無心以出岫
葉創成：謝偉俊：二選一發展 北都勝交椅洲
葉創成：謝偉俊：二選一發展 北都勝交椅洲
人工智能普及 料取代不少律師工作
人工智能普及 料取代不少律師工作