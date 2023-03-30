中壽壽險新業務價值挫兩成

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中壽去年新單保費按年上升5.1%，至1847.67億元，其中首年期交保費按年下跌2%至964.26億元，不過利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年微升0.3%至418.21億元。內險銷售與個人保險代理人數有較大關係，截至去年底個險銷售人數為66.8萬人，按年下跌18.54%。

中壽純利為320.82億元，按年下跌26.8%，主要受去年權益市場大幅下跌影響。去年中壽總投資收益率為3.94%，按年減少1.04個百分點，總投資收益為1877.51億元，按年減少12.29%，其中投資公允價值收益淨額由去年賺49.43億元，轉為蝕121.56億元。此外，因應持股29.59%的內房遠洋集團（3377）股價下跌，低於中壽持有遠洋的帳面價值，中壽為此提撥減值準備58.62億元。