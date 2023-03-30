經濟

受惠油價急升 兩桶油業績勝預期

【明報專訊】受惠油價上升，「兩桶油」去年業績齊勝預期，中海油（0883）多賺逾倍至1417億元（人民幣，下同），末期息0.75港元，集團預期今年油價仍可企穩於相對高位；中石油（0857）的盈利則升62.1%至1493.8億元，末期息22分（見表）。

中海油全年油氣淨產量增至6.238億桶油當量，刷新公司淨產量紀錄，全年平均實現油價為每桶96.59美元，按年升42.3%；平均實現天然氣價每千立方英尺為8.58美元，按年升23.5%，桶油主要成本30.39美元，全年實現總收入升71.6%至4222億元。預計今年資本支出1000至1100億元，產量目標為6.5至6.6億桶油當量，2025年增至7.3至7.4億桶油當量。

中海油多賺逾倍 末期息0.75港元

中海油去年自由現金流達1108億元，董事長汪東進表示，會根據市場情况來決定回購時機及規模，又指集團去年回歸A股對H股股價已見推動作用。首席財務官謝尉志稱，未來五年會運用資本開支預算以外的5%至10%來發展新能源，現階段主要用於獲取風場資源。至於近期熱門的氫能源，汪東進直言，氫能是新能源主要發展方向之一，但目前氫能在經營效能上會面對一定挑戰，預料要到2030年左右才可實現規模化及商業化。獨立非執行董事林伯強承認，油價高企難再大幅推升需求，相信油價會維持於每桶70、80美元的相對高位。

中石油盈利1494億 增62％

中石油方面，去年業績增長，乃受惠於大部分油氣產品價格上漲，油氣產量持續增長而推動。期內油氣和新能源業務分部盈利達1657.48億元，按年大增1.42倍；煉油化工和新材料的分部利潤按年跌18.4%，經營利潤為405.7億元；銷售業務分部經營利潤按年增長8.3%，達到143.74億元；天然氣銷售部門經營利潤為129.57億元，剔除昆侖能源管道資產交易對上年同期經營利潤的影響後，按年減少126.88億元，主要受到進口天然氣成本上漲影響；海外業務稅前利潤為355.27億元。

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