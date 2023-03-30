經濟

建行去年多賺逾7% 遜市場預期

【明報專訊】內地大型銀行陸續公布去年業績，建設銀行（0939）公布，去年純利按年增長7.16%至3193.23億元（人民幣，下同），少於市場預期的3310.77億元。營業收入按年下跌0.22%至8224.73億元，不過受惠信用減值損失按年減少7.98%至1545.39億元，帶動營業利潤按年仍升至3819.43億元；派末期息為0.389元，按年多派6.87%。

派末期息0.389元 按年多派7%

去年建行利息淨收入6430.64億元，按年升6.22%，淨利息收益率為2.02厘，按年下跌0.11厘，貸款淨額20.49萬億元，按年增加12.79%。建行指去年淨息差下降，受貸款重定價基準轉換、持續向實體經濟讓利等因素影響，貸款收益率下降，而債券投資收益率亦因市場利率下降，存款成本則受市場競爭加劇影響保持剛性。

淨手續費及佣金淨收入按年下降4.45%，至1160.85億元，主要受外部經營環境變化等因素影響。去年內地消費疲弱，銀行卡手續費收入按年減少19.15%至170.98億元，主要因為線下消費交易額及消費回佣收入下跌，而最大佔比的結算及清算手續費，亦受消費及外需偏弱等因素影響，按年減少1.87%至365.67億元。

資產質素方面，截至去年底建行不良貸款率為1.38%，按年下降0.06個百分點。房企的不良貸款率為4.36%，按年上升2.51個百分點，不過整體企業的不良貸款率按年下跌0.19個百分點至2.08%，基礎設施行業不良貸款率保持平穩；製造業、批發零售業不良貸款額、不良貸款率下降。

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