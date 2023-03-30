大行看好阿里重組 料可釋放業務估值

【明報專訊】阿里巴巴（9988）受「1+6+N」業務重組消息刺激，昨股價全日走高，最多飈升16％，高見98元，收報94.55元，升12.2％，成交額達155.74億元，已佔大市成交一成。各大行出報告評論阿里重組事宜，普遍看好重組可釋放業務估值，獲更多投資及融資機遇。高盛報告指出，儘管重組會令阿里部門之間的協同效應減弱，但重組利好因素將超過潛在不利因素；考慮阿里現時估值仍然被低估，看好潛在積極因素，包括六大部分「自給自足」或加快非中國商業業務利潤轉勢速度、更精簡的後端可降低總部層面的成本、並可為各業務增值，尤其是未來獨立經營內地商業業務和阿里雲業務。該行維持阿里「買入」評級，目標價133元。
高盛：估值被低估 目標價133元
高盛認為阿里淨資產折讓與京東集團 （9618）的48%大體一致，但京東已經獨立融資或分拆主要子公司上市。目前阿里估值重塑空間大，資產值折讓達52％，較全球其他控股科網公司的30％至50％為大，估值被嚴重低估。高盛指阿里目前市值，理論上等同只反映了淘寶、天貓業務的價值，其餘五大業務，包括螞蟻集團在內的一系列股權投資，甚至接近50億美元手頭現金理論價值相當於零。
中金報告指出，雲智能、菜鳥業務早已具備獨立能力，其餘四大業務很大程度能控制虧損規模。各業務獨立後，或開展IPO，阿里估值體系或將重塑。中金給予阿里「跑贏行業」評級，目標價137元。
此外，大和指出，阿里重組業務符合預期，不感意外，重組推動各業務更快響應市場變化，估計菜鳥及本地服務業務分拆上市機會增加，透過外部融資可釋放價值。該行又稱，新改動下員工利益與相關事業群更結合，提高員工士氣及留存率。