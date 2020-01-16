阿里領漲 恒指重返2萬關 曾飈逾600點 北水連續16日淨流入

明報記者 鄺海盈

北水集中沽三大指數ETF

恒指昨日收報20,192點，升407點，企穩20,000點關口。重磅科網股貢獻恒指最多，恒生科指曾升最多4.75%，收市升2.5%至4246點；國指升2.2%至6878點。

北水昨繼續買入港股，吸納30.62億元，港股通已是連續第16個交易日錄得淨流入，主要買進騰訊（0700）、美團（3690）及工商銀行（1398）等，沽出以ETF為主，首3名分別是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）。

阿里巴巴擬透過重組，分拆六大業務成獨立業務集團，並有機分拆上市，市場料集團可以加快釋放價值。消息刺激阿里巴巴一度衝上98元，升幅達16%（見另文）；阿里旗下高鑫零售（6808）大升逾18%、阿里健康（0241）及阿里影業（1060）升逾5%；美團及騰訊等重磅科網股同樣受惠，分別升4%及近2%。

其他行業方面，銀行、保險股整體向上，保誠（2378）升4%、中銀香港（2388）績前升1.4%。監管當局致力發展虛擬資產，相關ETF全線向上，南方比特幣（3066）及南方以太幣（3068）亦升逾4%。此外，碧桂園服務（6098）業績後股價向上，升逾6%。

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，昨日受季結及期指結算等粉飾櫥窗效應帶動，加上阿里消息帶動有所反彈，今日股市表現會依然做好。惟期指結算後，周五回調壓力較大，市場或將重新憂慮外圍銀行爆煲等事件，但料全個星期仍有所升幅。市場憧憬加息周期完結，科網股將繼續吸資，中央放寬政策措施，亦看好內需板塊。

分析：市場憧憬加息周期完 科網股續吸資

4月初踏入清明節及復活節假期，溫鋼城估計首一周股市較淡靜，波幅較細。不過傳統4月為升多跌少，加上季尾過後內地貸款資金釋放，資金較鬆動，預期有新資金湧入。通脹回落速度未符預期及外圍事件等繼續影響整體市况，預料4月升幅未必很大，恒指目標介乎20,800點至21,000點。