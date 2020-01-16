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瑜一1C再「曬冷」 周日開售210伙

【明報專訊】首季將完結，多個新盤密鑼緊鼓部署下月開售。繼會德豐藍田KOKO MARE，敲定周六首輪開售138伙後，另一焦點新盤、華懋與港鐵（0066）合作的何文田瑜一第IC期，亦定於周日（4月2日）首輪銷售兩張價單全部210伙；換言之，上述兩個市區新盤，於4月首個周末合共推售348伙。

4月首周末兩盤賣348伙

瑜一1B期於上周六以價單形式開售的179伙即日沽清。華懋銷售總監封海倫稱，瑜一第IC期最新加推130伙，涉87伙2房戶、43伙3房戶，實用423至934方呎，維持最高15%折扣，折實價1218.4萬至2977.04萬元，折實呎價2.62萬至3.5萬元；至於周日首輪發售210伙，折實價1216萬至2977.04萬元，暫收逾4000票計超額18倍。銷售安排顯示，A1組大手客最少須買2伙、最多購4伙；A2組大手客最少須購1伙、最多購3伙；B組散戶最多購2伙，截止認購登記為4月1日。至於周六開售138伙的KOKO MARE，過去5日累收約2000票，超額13倍。另恒地（0012）明天發售84伙的紅磡的必嘉坊‧迎匯，過去5日累收逾620票，超額6倍。

新盤成交方面，嘉里（0683）九龍半山龍駒道豪宅緹山，全盤45伙沽清，昨售出最後一伙，為第2座1樓B室，實用1683方呎3房3套間隔，連車位成交價6788萬元、實呎4.03萬元；緹山全盤沽清吸金逾68億元。新地（0016）拆售旗下早於1991年落成的中半山帝景園，部分之前用作收租的第2座單位，市場消息指新沽出1伙，為第2座24樓B室，實用1794方呎，4房間隔，成交價約9000萬元、實呎逾5萬元。

另外，中海外（0688）旗下啟德跑道區新盤維港‧雙鑽，獲批預售樓花，擬短期登場；項目提供702伙，預計2025年首季落成。恒地及新世界（0017）等合作的跑道區承豐道22號（涉566伙），今日則公布命名。

[香港地產]

相關字詞﹕維港‧雙鑽 帝景園 緹山 必嘉坊‧迎匯 瑜一第IC期

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