上月官方樓指按月升2.2% 近3年最勁

差估署最新資料顯示，上月私宅售價指數報345.9點，按月升2.22%，為2021年5月錄得2.28%後按月最大升幅，有關指數連升2個月，較去年12月疫後低位的334.9點，累升3.28%，並為2022年10月後新高。不過，若與去年同期比較，則跌9.83%，另與2021年9月歷史高位398.1點相比，則仍跌13.11%。

租金五連跌後升近1%

若以面積作分析，上月中小型單位樓價升幅明顯跑贏大市，其中實用1075方呎或以下的A、B及C類單位，上月售價指數報347.3點，按月升2.24%，並較去年12月低位336.1點累升3.33%，按年則跌10.17%；而實用1076方呎或以上D及Ｅ類大型單位，上月售價指數則報305點，按月升0.56%，較去年12月低位則升0.99%，惟若以按年計則跌3%。租金指數方面，上月私宅租金指數連跌5個月共3.5%後終見止跌回升，最新報174.8點，按月升約0.98%，按年則跌約3%。

首置印花稅調低稅階因素料未全反映

值得留意，上述指數主要反映通關所帶來的影響，上月底政府公布調低首置印花稅稅階的影響，相信仍未完全反映。事實上，同樣反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，上周報166.5點，今年已累升近6%。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，連串利好消息推動樓價回升，相信樓市反彈勢頭可持續，首季料可累升6%，只要息口維持平穩，上半年樓價料升10%至12%，全年樓價有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力再創歷史紀錄。

業界料新盤推盤潮或拖慢樓價升勢

高力香港研究部主管李婉茵表示，公司修訂全年住宅樓價預測至按年上升8%，預料3月以至次季樓價升幅和成交量增幅將進一步擴大，惟樓市仍受外圍不明朗因素影響，有機會拖慢香港經濟復蘇步伐，若住宅地再出現流標或以低於市場預期價格成交，或將影響樓價升勢。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢主管王兆麒認為，樓價指數受惠於通關消息帶來的報復式反彈，但當發展商加大力度推售新盤時，預計二手樓價有可能再受壓。

[香港地產]