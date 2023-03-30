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被問低價批地引Call Loan潮 許正宇：銀行會提早與客溝通

【明報專訊】疫下重創商用物業價值，新地（0016）上月以47.29億元、每方呎樓面地價3103元中標旺角洗衣街商業地，低於截標時市場估值下限56.4億元16%，立法會議員謝偉俊就相關事宜向財經事務及庫務局長許正宇提問，查詢地皮招標時有否訂下底價、如何訂定底價等，又查詢政府會否有措施預防政府低價批地引致銀行「Call Loan潮」等。

財經事務及庫務局長許正宇回應，從銀行取得按揭貸款的企業，若能繼續如期還款，銀行不會要求提早還款。至於以商用物業作抵押而取得信用額度的企業，銀行定期檢視其信貸額度時，會綜合考慮其信用狀况和還款能力，不會因為抵押品估值轉變而調整額度。即使調整額度，銀行亦會提早通知客戶並作好溝通。

許正宇亦徵詢發展局及金管局後稱，政府公開出售的每一幅商業地皮均在收到至少達到底價的入標價後才會出售。賣地項目估價由地政總署專業測量師負責，以標書內所容許的發展及要求為基礎，並參考市場的土地和物業成交，及最新市况在截標當天早上作出底價估值。許續稱，土地價值往往受不同因素影響，發展商亦會就其自身情况和發展策略等考慮出價。就洗衣街商業用地來說，中標發展商需興建公共交通交匯處、社區會堂、一系列的社福設施及行人天橋連接現時的天橋網絡，地政總署的底價已合理反映這些項目的複雜因素。個別地皮成交結果對整體市場不會造成長遠的影響。

廣東道巨舖招租 低6年前高峰67%

另通關後旅客來港人數大增，資深投資者譚栢榮持有的尖沙嘴廣東道82至84號地下至3樓複式舖，現趁勢以約250萬元招租，中原商舖租賃部高級分區營業董事彭慧思表示，該舖總面積約9400方呎，內設升降機，呎租約266元。該舖曾由OMEGA於2014年650萬元承租，2017年加租至747.5萬元高峰，呎租高見795元，OMEGA於2020年離場，當時業主以400萬元招租，惟一直未獲承租，最新叫租較2017年高峰大跌67%。

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相關字詞﹕廣東道 譚栢榮 Call Loan潮 許正宇 洗衣街商業地王 新地

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