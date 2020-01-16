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新盤本月成交2015宗 7個月高 KOKO MARE 周六首輪開售138伙

【明報專訊】3月新盤交投氣氛活躍，多個新盤於月內登場，帶動一手成交急升。綜合市場資訊，本月至昨日為止，整體新盤成交高見2015宗，較2月全月錄約900宗，多出逾1100宗或1.2倍，創去年8月錄約2050宗後的按月新高。另外，會德豐旗下藍田約15個月樓花KOKO MARE，上載首張銷售安排，本周六首輪發售138個單位，成為4月首個展開銷售的大型新盤。

明報記者 林尚民

事實上，3月市場有多個矚目樓盤先後推出，焦點包括新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期、長實（1113）與新地合作的屯門青山公路飛揚2期、華懋及港鐵（0066）何文田站瑜一1B期、星星地產（1560）元朗雨後等，銷售均見熱烈，令本月一手成交量大增。

連同餘貨，本月新盤市場錄得約2015宗一手成交，較2月全月約900宗，已經多出1.2倍，並為去年8月錄約2050宗後的按月新高，估計連同本月餘下3天，全月新盤成交有望超過去年8月的紀錄，挑戰2021年5月所錄得的2150宗。

大手客斥8670萬購維港滙兩伙4房

除主要大型新盤外，豪宅盤亦接連錄得成交，當中信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，昨錄得由同一組買家斥資8670萬元，連購兩伙4房大戶，單位為第1座9樓、10樓A室，均屬實用面積1385方呎，作價4320萬元、4350萬元，實呎均逾3.1萬元；維港滙系列3月至今共估出38伙、套現逾8.6億元。

澐璟揚海同錄得大額成交

此外，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新售出6座22樓C室，為實用面積903方呎三房戶，連車位以3280萬元售出、實呎36,323元，買家採540日成交期；澐璟本月至今累沽約11伙，吸金總額約4.8億元。另嘉里（0683）、信置及港鐵黃竹坑站港島南岸第2期揚海，亦以4360萬元售出1A座28樓B室，實用面積934方呎，3房間隔，實呎46,681元。

4月將至，新盤銷售繼續活躍，其中藍田KOKO MARE已上載銷售安排；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目周六首輪發售的138伙，包括13個1房戶、125個2房戶（部分屬開放式廚房），實用面積334至520方呎，提供12%直減折扣，折實價593.7萬至993.1萬元，折實實呎17,000至23,039元、整批折實均呎18,386元，整批單位折實價計市值11.3億元。項目將分為兩組進行銷售，「01組」為大手客，最少認購兩伙，「10組」最少買1伙，本周五傍晚6時截止登記。

麻雀館大王家族成員

1703萬購雋睿3房

另資料顯示，永義（1218）九龍塘雋睿第2座1樓A室，實用面積620方呎3房，本月初以1703.2萬元售出，實呎27,471元，買家為麻雀館大王石鑑輝家族成員石炳祥，是次入市需付樓價15%辣稅，即涉255萬元。

相關字詞﹕揚海 澐璟 瑜一第IB期 飛揚2期 NOVO LAND第2B期 會德豐 新盤推售

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