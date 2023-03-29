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經濟
2023年3月29日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里重組設六大部門 或獨立上市 分別成立董事會 ADR較港升11%
TVB蝕8億 免費電視LBITDA 5億
3台齊開源節流 應對經營環境轉差
融創債主可選新換股債融服股票
騰訊升4%領軍 港股漲216點
比亞迪去年多賺4.46倍 末期息大增逾6.7倍
加密幣交易所OKX：將申港牌 金管證監傳擬撮合虛擬資產商與銀行
申洲純利46億升35% 匯兌收益貢獻大
中芯核心利潤按季倒退41%
商湯經調整虧損47億 增2.3倍
領展供股獲1.4萬份申請 認購率240% 額外認購分派率4.15% 新基金單位明開始交易
中遠國際全年多賺兩成 派息率達99%
華潤萬象核心多賺31% 稱終止收購浙江祥生物業
農夫山泉純利升19% 末期息增逾五成
幣安趙長鵬遭美CFTC起訴 涉違法交易 或被逐出美市場
美FDIC助公民銀行 提供5500億信用額
美加控FTX創辦人賄賂中國官員
張兆聰：阿里重組 企穩90元以上可加注
葉仕偉博士：綠色樞紐推動 港企爭聘ESG專業人士
技術取勝：江西銅有望扭轉跌勢
劉思明：騰訊料受阿里攻勢影響少 可看高一線
周顯：瑞士損人不利己？
湯文亮：善事應由年輕人去做
新盤本月成交2015宗 7個月高 KOKO MARE 周六首輪開售138伙
美聯黃建業料今年樓價升一成 豪宅跑贏
嘉峯匯特色戶租7.2萬 屋苑新高
投資者陳宗武2800萬購山東街舖
去年本港甲廈淨吸納量逾25萬呎
新地沙田兩商場加碼送電子禮券 共逾2000萬元
星凱．堤岸高層享城門河山巒雙景
會所設寵物公園 戶外庭園可觀星
高盛：新興市場可緩衝風險 看好消費資訊科技健康護理板塊
技術取勝：江西銅有望扭轉跌勢
【明報專訊】中國電力宜突破3.3元（圖）
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