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葉仕偉博士 全民造ESG

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葉仕偉博士：綠色樞紐推動 港企爭聘ESG專業人士

【明報專訊】香港正在競相填補數千個可持續發展職位，由於人才短缺，對香港轉變為綠色金融中心的地位構成挑戰。儘管工資高且空缺職位激增，許多公司仍在努力增加他們相關的員工，確保滿足環境、社會和治理（ESG）的標準。現時，約有2600家香港上市公司，被要求發布可持續發展報告，然後根據調查結果採取行動，引發了香港對ESG人才爭聘競賽。

根據某四大會計師樓，自2019年大規模抗議活動爆發以來，加上多年來的新冠疫情遏制措施，令外籍人士和本地居民外流，加劇了人才缺口。很多金融機構、信用評級機構和大公司都需要聘用僱傭資源，雖然他們有能力支付非常高的薪水來吸引人才，但過去幾年沒有多少人願意搬到香港，與其他地區相比，我們面臨更嚴重的人才問題。根據某求職網站的數據，2020年相關職位發布數量激增600%以上，總數達到數千個。

首席可持續發展官月薪可達15萬

香港打造成為可持續發展中心的努力， 贏得了國家的支持，並於去年發行了200億港元（約25億美元）首隻綠色債券，所得款項專門用於資源回收項目和環保建築的建設。今年，香港以三種貨幣計價發行了價值57.5億美元的綠色債券，是亞洲最大的ESG債券發行項目。隨後，香港國際機場從自己的綠色債券中籌集了10億美元。本月，政府發行了8億港元的綠色債券作為數字代幣——這在全球尚屬首次。

香港的綠色金融發展得愈快，人才缺口就愈來愈大，許多公司都在提高工資吸引員工。根據招聘機構的數據，一名ESG經理的月薪達到7萬港元，一名首席可持續發展官的月薪可達15萬港元或以上。人才稀缺給招聘人員帶來了新的挑戰，因為許多合格的人才有很多的選擇。

讀者如對ESG之行業感到興趣，可參考Institute of ESG & Benchmark（IESGB）的網頁。IESGB是一家非營利機構，於2020年2月成立，致力於提升各行業利益相關者對環境、社會和管治（ESG）的意識和知識，提供ESG培訓、組織活動，並擔任顧問角色，以在香港維護ESG標準。他們相信ESG是組織文化、可持續性和創新的重要方面，目標是領導和加強香港和亞洲的ESG發展。

亞洲金融科技師學會財富科技委員會主席

[葉仕偉博士 全民造ESG]

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