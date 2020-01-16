經濟
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美加控FTX創辦人賄賂中國官員

【明報專訊】已爆煲的虛幣交易所FTX創辦人、綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（簡稱SBF），被美國檢察官加控賄賂中國官員的罪名。檢察官稱，SBF涉嫌在2021年11月，透過FTX關聯公司Alameda Research，向一個私人加密錢包支付約4000萬美元的賄款，促使中國執法部門將Alameda Research的一些交易帳戶解封。SBF目前面臨欺詐等12項控罪。

巴菲特再增持西方石油

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B），再增持近370萬股西方石油（美：OXY），持股比例增至23.6%。以周一收市價59.64美元計算，巴郡對西方石油的持股總值約126億美元。西方石油股價早段升3%。

迪士尼（美：DIS）宣布在本周啟動裁員計劃，以實現2月宣布的7000人裁員目標。消息人士稱，迪士尼開發元宇宙策略的部門也受裁員影響而被關閉。

此外，彭博引述知情人士稱，為客戶制定裁員計劃而聞名的諮詢業巨頭麥肯錫（McKinsey）計劃裁員約2000人，是其歷來最大規模的裁員之一，預計裁員將集中於支援職位。

世界銀行發表報告警告，新冠疫情及俄烏戰爭等正限制環球經濟增長，若不採取措施提升生產效率，預測到2030年全球每年GDP增長率可能降至2.2%，這增幅將會是30年最低，令全球經濟可能經歷失落10年。

（綜合報道）

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