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美FDIC助公民銀行 提供5500億信用額

【明報專訊】被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管的矽谷銀行，其存款及貸款售予美國第一公民銀行母企第一公民銀行股份公司（First Citizens BancShares）（美：FCNCA）後，矽谷銀行已申請破產保護的母企SVB金融集團昨晚以SIVBQ的股票代碼作場外交易，股價早段挫99.7%，跌至0.28美元。矽谷銀行母企早前已從納斯達克除牌。

歐銀行存款早前已流走1.8萬億

美國第一公民銀行母企與FDIC的收購協議，還附加了不尋常的條款，就是FDIC會提供700億美元（約5495億港元）信用額度，助第一公民銀行滿足未來兩年因整合矽谷銀行業務而出現的流動性需求。若第一公民銀行承接的商業貸款損失超過50億美元，FDIC同意承擔超額損失的50%。市場對美國地區銀行危機的擔憂趨於緩和，投資者再次關注利率上升。美股3大指數早段個別發展，由於債息回升，納指早段跌近1%。

歐洲央行最新公布的數據顯示，銀行危機在3月爆發前，歐元區的銀行存款已以破紀錄的速度流失，銀行向歐元區企業批出的貸款也開始減少。隨着存戶將存款轉移至收益率更高的貨幣市場基金及較長期的債券，在截至2月的5個月內，歐元區銀行存款淨流出2140億歐元（約1.8萬億港元），相當於總存款的1.5%。單在2月，歐元區銀行存款就減少714億歐元（約6066億港元），創有紀錄以來最大跌幅。資金外流反映，即使在3月銀行業趨於動盪前，銀行已難以留住儲戶。

此外，2月歐元區銀行對企業發放的貸款按月減少30億歐元（約255億港元），按年升幅亦由1月的5.3%放緩至4.9%。部分經濟學家認為，隨着銀行系統的壓力增加，將促使銀行業對貸款更加審慎，未來幾個月的貸款跌幅可能加快，預示歐洲央行加息對經濟的影響將逐漸浮現。

（綜合報道）

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