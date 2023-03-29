華潤萬象核心多賺31% 稱終止收購浙江祥生物業

去年收購的禹洲及中南項目合計併表收入達14.4億元、淨利潤貢獻達1.04億元，綜合毛利率分別達22.8%及19.2%。公司管理層表示，兩個項目的融合按計劃執行，投後業績全面達成，料今年6月將實現全面性融合，將進一步提升規模效應，達成有質量的增長。2023年若有符合收併購原則的項目亦會考慮。

去年收購禹洲中南項目淨利潤貢獻逾億

在收併購禹洲、中南、九洲物業後，華潤萬象去年新增合約面積達1.43億平方米，截至2022年底的住宅及其他物業管理業務覆蓋全國153個城市，在管建築面積2.8億平方米，合約建築面積3.36億平方米。

去年華潤萬象多賺27.9%至22.06億元，核心純利升30.7%至22.25億元；每股盈利0.967元，每股核心盈利則為0.975元。公司建議派每股末期息0.312元，按年升13%，派息比率按年升8個百分點至45%。管理層指是基於去年高質量的業績兌現，對股東最大的回報體現在派息層面，只要集團能夠沿着此盈收和利潤的增長速度，亦不排除提升股息。

集團去年收入按年升35.4%至120.16億元，其中，住宅物業管理服務板塊收入為78.02億元，按年增長46.9%；商業運營及物業管理服務板塊為42.14億元，按年增長18.2%。全年毛利率微跌1個百分點至30.1%。