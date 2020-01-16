經濟

領展供股獲1.4萬份申請 認購率240% 額外認購分派率4.15% 新基金單位明開始交易

【明報專訊】領展房託（0823）公布，其5供1籌集約188億港元的鉅額供股計劃，股東按比例供股連申請額外供股合共認購10.23億基金單位，相對可供申請股份近4.26億基金單位，認購率達240%。領展供股共接獲約1.4萬份申請，其中約1.1萬份按比例申請共認購近4億基金單位，佔可供申請股份的93.6%；另有近3000宗申請額外供股，合共申請約6.23億基金單位。

扣除按比例供股的4億基金單位後，可供額外認購股份只餘不足2600萬基金單位，額外申請認購基金單位分派比率只有4.15%。新股及未獲接納的額外申請退款，將於今日寄發，新發行基金單位明日（30日）上市開始交易。

實物股東參與供股比率稍高於五成

持股不足500個基金單位的小股東，在5供1之下全部獲派不足一手（100個基金單位）的碎股。市場觀望新股買賣初期，散戶沽碎股會否為領展股價帶來短期壓力。惟以小散戶參與供股比例較低來看，散戶沽盤對股價壓力預期相對有限。

儘管按比例供股申請股份比率達93.6%，但股東數目只有1.1萬，相對領展最新年報披露持實物基金單位的股東人數逾2.1萬，參與供股比率只稍高於五成。這未計通過銀行及經紀，存放於中央結算的股東。股東申請基金比例接近94%，但參與供股股東人數比例偏低，相信反映持貨一兩手的小股東參與供股比例較低。本報早前統計，領展供股權買賣期間，供股權總成交份數約佔可供申請股份的兩成，相信除有投資者大手額外申請加碼供股外，亦有不少股東或新投資者買入供股權參與供股。

領展供股認購率雖高達240%，惟相對近年供股的其他上市公司，比例未算偏高。領展以外，近月最新的大型供股計劃為澳博（0880），認購比率約270%；金融海嘯後，數家內銀於2010年底同步供股，當中工行（1398）反應最熱烈，認購比率達767%，最低的建行（0939）亦有236%，與領展相若。

當年工行供股認購率逾700%

領展稱董事會及管理層感謝基金單位持有人的持續信任，將致力實現穩定分紅及長期增長。領展昨逆市跌0.6%，報50.05元。

明報記者

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