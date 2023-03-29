經濟

中芯核心利潤按季倒退41%

【明報專訊】中芯國際（0981）公布去年第四季扣除非經常性損益後淨利潤達2.5億美元，按年略升1%；按季則倒退41%，2022年全年則有14.7億美元，按年大增78%，反映增長主要集中於首三季，不派末期息。公司預計今年全年，營收按年升幅為低雙位數，毛利率在20%左右；折舊按年增長超兩成，資本開支與上一年相比大致持平；到年底月產能增量與上一年相近。

估今年營收低雙位數升

中芯去年全年列帳盈利多賺7%至逾18億美元創紀錄新高；收入按年升34%至72億美元；毛利率有38%，按年增加7.2個百分點。去年集團晶圓銷售按12吋及6吋計，銷售佔比分別為33%及67%；上年度比為36%及64%，反映8吋晶圓銷售收入佔比提升有助推升毛利率。

集團展望2023年，智能手機和消費電子行業回暖需要時間，工業領域相對穩健，汽車電子行業增量需求僅可以部分抵消手機和消費電子疲弱的負面影響。今年上半年，行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響依然複雜。雖然下半年可見度仍然不高，但集團已感受到客戶信心的些許回升，估計全年收入仍能保持低雙位數增長；至於毛利率仍將承受高折舊壓力，公司將把握擴建節奏，保證一定毛利率水平於20%左右，意味今年毛利率將大幅縮減。

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