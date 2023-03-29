申洲純利46億升35% 匯兌收益貢獻大

期內集團運動類及休閒類產品銷售增長加快，帶動整體銷售額按年升16.5%至278億元。佔總銷售多達75%的運動類產品銷售額按年升18.5%至209億元。集團解釋，期內歐美運動類產品需求上升。僅次的休閒類產品銷售額佔總銷售額約21%，分部銷售額亦升21.8%至57.5億元，主因是日本休閒類產品需求強勁。

申洲國際去年海外市場繼續擴張，按銷售額劃分，海外銷售佔總銷售額74.5%，按年擴6.3個百分點；國內銷售則縮至25.5%。海外地區增長幾乎全線加快，集團的歐洲、美國銷售額各增22.4%及17.5%，日本增14.1%，其他地區則增長20.5%。

毛利率收窄 末期息增近五成

集團去年每股基本盈利錄3.04元，毛利率收窄2.2個百分點至22.1%。集團指，期內旗下寧波基地受疫情影響，經歷兩次局部停產，各為期約半個月，全球市場的需求轉弱導致客戶的庫存壓力亦見上升，使下半年產能利用率受損。至於計息銀行借貸減少30.1億元至72億元，令總流動負債按年降24.2%至103億元。

有見業績轉好，管理層亦更慷慨，末期息每股派85港仙，較去年增近五成；連同中期息，則全年每股派191港仙，較去年增17%。

不過，昨日中午業績公布後，申洲國際隨即被大手沽售，午後曾急挫逾半成，收跌2.2%至79.4元。