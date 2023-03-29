比亞迪去年多賺4.46倍 末期息大增逾6.7倍

比亞迪去年收入約4240.6億元，按年增長96.2%。其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入約3246.9億元，按年增近152%；手機部件、組裝及其他產品業務收入約988.2億元，年增14.3%。兩項主要業務分別佔比亞迪總收入近76.6%和23.3%。

比亞迪電子股東應佔溢利挫兩成

分地區計，中國市場佔比亞迪去年收入約78.4%，較2021年的70.4%顯著增加，境外收入佔21.6%，較對上年度大減約8個百分點。比亞迪指二十大提出推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節，新能源汽車正是其中的重要體現。公司預期政策供給有望繼續推出，為新能源汽車發展營造良好環境。

另同系比亞迪電子（0285）公布，去年股東應佔溢利約18.6億元，按年減19.6%，主要由於疫情反覆及安卓智能手機市場需求疲軟，下半年盈利已見顯著改善。