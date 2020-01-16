經濟

騰訊升4%領軍 港股漲216點

【明報專訊】矽谷銀行獲第一公民銀行收購，市場氣氛回暖，帶動恒指昨日高開120點，午後最多更漲逾300點。歐美外圍回穩，本地金融股亦借勢反彈，銀行股普遍升逾1%，騰訊（0700）更漲逾4%，帶領科網股全線做好，惟大市交投未轉活躍，全日仍維持在約1000億元。市場人士認為，港股目前靠個股盈利炒上落，但料恒指18,800點底部已穩。

受外圍消息帶動，恒指昨日大致做好，午後曾漲307點，收升216點或1.1%，報19,784點；大市全日成交僅約1061億元。科技指數升38點或近1%，至4144點，升幅略跑輸大市；國指表現較好，升81點或1.22%，收報6729點。

成交1061億仍疲弱

北水繼續追捧港股，已連續15日錄得淨流入，合共流入468.71億元，但金額漸減，昨日僅淨流入28.93億元，較上日減少逾三成（見圖）；昨日南水北上則淨流入3.54億元人民幣。金融股回穩，匯控（0005）漲近2%，渣打（2888）彈1.4%；中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）、恒生（0011）升1%至1.4%。科網股強勢，騰訊漲4.2%至378.2元，成表現最佳藍籌；美團（3690）升2.4%，京東（9618）、百度（9888）、網易（9999）升1.7%至1.9%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，港股昨回升，應是受矽谷銀行消息刺激，但提醒美國通脹仍未紓緩，加上港股仍受國內復蘇情况影響，估計短期仍是選股不選市。

另外，Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份（1405）昨掛牌，平開後窄幅爭持，全日微跌0.1%至45.95元。洲際船務 （2409）公布招股結果，以招股價下限3.27元定價，集資淨額3.5億元，今日掛牌，一手中籤率100%，人人有份；輝立暗盤價較招股價升0.3%，不計手續費，每手（1000股）賺10元。

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