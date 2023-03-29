融創債主可選新換股債融服股票

融服股票兌換溢價近4.4倍

根據今次的重組方案，融創中國不用削債，主要將現有境外債務變成可換股債券及優先票據作展期，甚至兌換成部分融創服務股份。若然該等債權人於4月20日下午5時正前同意重組方案，將可以獲得同意費0.1%。接納重組方案最後期限為今年12月31日，或經大多數債權人小組或債權人事先書面同意的較後日期。若債務重組生效日為9月30日，涉及債務重組金額約102.37億美元。該集團預計，今次提出的方案會獲逾75%贊成票。

當中該集團提出的方案，可供債權人自願兌換成可轉換債券及兌換融創服務股權，達到降槓桿的目標。首批10億美元可轉換債券可於重組生效日起12個月內，以每股20元兌換成融創中國股份，或索性持有債券9年，每年收取1至2厘票息。另發行五年期涉值17.5億美元的強制可轉換債券，首25%每股行使價為10元，餘下以90日平均價或最低每股4.58元換股。另可轉成融創服務14.7%股權，每股不低於17元，相對現價3.16元溢價近4.4倍，涉上限約4.49億股，涉值76.39億元。除此以外，集團另發行最多8批優先票據交換，將現有債務展期至落實重組後的2至9年，換言之首三年不用償付，票息則介乎5厘至6.5厘之間。