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劉思明：大升股高位受阻 新特能源可炒作

【明報專訊】港股昨天進一步回吐，全日維持近期反覆格局。現時正是經歷了兩個月調整後，嘗試扭轉劣勢的角力階段，導致近期升升跌跌較為波動，短線可繼續炒上落，中線方向則有待確認。

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