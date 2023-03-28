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經濟
2023年3月28日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
世茂放售東涌兩酒店 65億入場 共涉1219間房 每房均價料533萬
太平協和上水地遭接管人標售
通關帶動 商舖首季成交額升67%
北角半山本月12宗逾2000萬成交
CENTRAL PEAK 2期洋房售4億破頂
馬雲現身粉碎拒回國傳聞 阿里回穩 科網股領跌 恒指收市再失250天線
大行憂美團增營銷開支損盈利 股價插6%
拆息四連跌 港匯再觸7.85弱方保證
有線蝕近9億破紀錄 負資產7.4億
企貸息降 招行料全年息差續承壓
新奧：低碳能源增長佳 擬加大投資
沙特阿美在華加碼投資 246億入股A股榮盛石化 溢價近九成
高級即食麵暢銷 日清去年多賺4%
康師傅去年純利瀉三成 派息減37%
內銀本周放榜 市場聚焦減息影響
紛美主席抗收購 舉報怡策收購屬壟斷
第一公民銀行購矽銀存貸款 斥1300億買5600億資產 避險情緒緩和
貨幣市場基金本月狂吸資2.2萬億
沙特國銀主席辭職 曾稱不再注資瑞信
張兆聰：外圍銀行危機未除 港股疑現走資
劉宇亮：中俄友好利人幣國際化
涂國彬：控通脹穩金融 聯儲局陷兩難
何民傑：港研稅務寬免 谷家族辦公室
還未試飛 兩年內推出「空中的士」太樂觀
技術取勝：康師傅13.7元有支持
劉思明：大升股高位受阻 新特能源可炒作
周顯：巿場對瑞士還有信心嗎？
湯文亮：沒有欠債就不會賴債
技術取勝：康師傅13.7元有支持
【明報專訊】中石油逼4元利反彈（圖）
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