沙特國銀主席辭職 曾稱不再注資瑞信

投資瑞信蝕八成本金

Al Khudairy曾任高盛和摩根士丹利的沙特業務負責人。2021年，沙特的國家商業銀行與Samba金融集團合併成為沙特國家銀行後，由Al Khudairy擔任主席。該銀行由沙特主權財富基金持有37%的股份，去年11月斥資14億瑞郎（約120億港元）購入瑞信約9.9%股份。Al Khudairy在本月中表示，若再增持瑞信股份，將帶來監管障礙。在瑞信被收購後，沙特國家銀行對瑞信的投資虧損了八成本金。

FINMA擬懲瑞信管理層

此外，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）主席Marlene Amstad表示，瑞信存在企業文化問題，導致缺乏問責，通常不清楚誰要對什麼負責，以致該銀行疏於應對風險。她表示，FINMA正考慮是否對瑞信管理層採取紀律行動，暫未確定會否啟動程序，由於FINMA並非執法機構，因此正研究可行的選項。部分瑞士輿論質疑FINMA應否更早採取措施，防止瑞信崩潰。

（綜合報道）

[國際金融]