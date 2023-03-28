內銀本周放榜 市場聚焦減息影響

第四季淨利潤按年增速放緩至1.21%

去年1年期和5年期以上的市場報價貸款利率（LPR），分別降低0.15厘和0.35厘，令大型銀行第四季淨息差降至1.9厘，按季降0.02厘。包括已公布業績的招行（3968）、中信（0998）等在內的股份制銀行，全年淨利潤按年上升8.76%，第四季淨息差按年下跌0.14厘至1.99厘，不過各行之間的差異較大型銀行為大。

資產質素方面，雖然內房債務問題延續至去年第四季，不過整體銀行資產質素維持改善，截至去年底大型銀行的不良貸款率為1.31%，按年改善0.06個百分點，按季則改善0.01個百分點。

大摩：預期淨息差明年有更全面反彈

摩根士丹利報告指出，隨着中國內地經濟重啟，由服務業帶動，貸款利息較高的消費貸款增長可快過預期，彌補在工業和基建貸款的增長放緩，加上預期今年銀行或再降低銀行存款利率上限，令信貸供應和需求今年將更為平衡，預期內銀貸款收益率和淨息差，可以在今年第二季見底，並在其後反彈。

大摩指出，假設中國GDP增長可在今年和明年升至6%至7%，將可減少銀行淨息差壓力，預期淨息差至明年有更全面的反彈。不過，一旦消費復蘇未能持續，政府為刺激經濟而過度寬鬆，反而會增加銀行淨息差和不良貸款率的壓力。

為提振內房市場，人行去年除了降低長息，亦允許地方政府取消或下調首置房貸利率的下限，去年12月新發放個人按息按年降1.37厘至4.26厘。加上近期內地按揭客提早還貸，匯豐報告指出，有投資者擔心將銀行淨息差今年收窄多於預期。不過該行認為，監管機構不會要求銀行再降按息，內地至去年底按揭餘額為38.8萬億元人民幣，按息下降對銀行淨息差影響很大，加上此舉不符利率市場化原則，監管部門料會在此問題小心處理。