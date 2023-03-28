高級即食麵暢銷 日清去年多賺4%

末期股息每股15.16仙 按年升4%

集團擬派末期股息每股15.16仙，按年升4.1%，昨午績後股價微升，收市揚0.3%至6.7元。集團去年獲香港「保就業」計劃補貼1779.2萬元以及中國政府的1159.1萬元，帶動其他收入按年大增85%。此外日清去年下半年中國區銷售收入較上半年跌7.5%；同期香港區收入則較上半年仍增長7.3%。集團表示，去年香港業務面對經濟不景，以及原材料價格上升，因此分為兩階段加價，大部分產品價格均錄得中高單位數升幅，緩解生產及原材料成本上升壓力。

集團又指，內地即食麵行業為保持市佔率，競爭及價格調整愈演愈烈，日清去年堅持高端化戰略經營，去年3月亦對內地麵類產品作中單位數的價格調整，以減輕部分成本上升壓力。同時，集團去年於中國西部及北部地區開拓新市場，分部業績按年升4.8%至3.14億元。

集團稱對各地區長期業務發展持審慎樂觀態度，隨着內地消費持續增長，計劃在防疫措施解除及消費者恢復流動性後，在零售店及交通樞紐等人流密集地點加強與消費者交流。此外，集團亦將繼續擴展業務版圖，開拓更多銷售渠道。香港方面，集團冀與內地通關後旅遊業能復蘇，進一步提升消費者購買力及消費意願。